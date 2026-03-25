Sang % rando Rue de la halle Saint-Victor-Malescours

Sang % rando

Rue de la halle Les halles couvertes Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 11:00:00

Date(s) :

2026-04-12

À l’occasion du Marché des Paysans du Coin, l’amicale des donneurs de sang organise sa Sang % rando !

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Rue de la halle Les halles couvertes Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 69 42 35

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English :

To coincide with the Marché des Paysans du Coin, the blood donor association is organizing its Sang % rando!

L’événement Sang % rando Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Loire Semène