Sang % rando Rue de la halle Saint-Victor-Malescours
Sang % rando Rue de la halle Saint-Victor-Malescours dimanche 12 avril 2026.
Sang % rando
Rue de la halle Les halles couvertes Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 11:00:00
Date(s) :
2026-04-12
À l’occasion du Marché des Paysans du Coin, l’amicale des donneurs de sang organise sa Sang % rando !
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Rue de la halle Les halles couvertes Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 69 42 35
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English :
To coincide with the Marché des Paysans du Coin, the blood donor association is organizing its Sang % rando!
L’événement Sang % rando Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Loire Semène
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