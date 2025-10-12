Sangeet Yatra – Musique classique du Sud de l’Inde Théâtre Mandapa Paris

Sangeet Yaatra est un voyage touchant qui invite les auditeurs à découvrir la beauté éternelle de la musique classique indienne. À travers ses concerts, Ritvik vise à inspirer une appréciation plus profonde du patrimoine musical indien et favoriser les liens culturels entre les générations et les régions.

Que vous soyez un amateur de musique indienne de longue date ou un nouvel auditeur, Sangeet Yatra vous promet une expérience musicale immersive et émouvante. Rejoignez-nous pour célébrer un héritage sonore vivant qui transcende le temps.

Le répertoire de concert de Ritvik Rao Vaadi comprend des sabhas réputés à Chennai et d’autres les festivals culturels officiels.

Il se crée une niche grâce à son chant dans des musiques légères et des chansons semi-classiques de tous genres en tamoul, télougou, hindi et kannada.

Ritvik a terminé son diplôme en ingénierie audio au Music Conservatory d’A. R. Rehman, à Chennai. Son talent dans le domaine de la production musicale repose fermement sur les bases techniques du réputé conservatoire.

Il est l’arrière-petit-fils des légendes du cinéma Savitri et Gemini Ganesan, de la légende du théâtre Shri YG Parthasarathy.

Il est aussi le petit-fils de Shri YGee Mahendra, un acteur de théâtre et de cinéma.

Sa mère est YG Madhuvanthii, comédienne de théâtre et danseuse classique.

En collaboration avec Triveni

Embarquez pour un voyage plein d’âme à travers les traditions riches et intemporelles de la musique classique indienne avec Ritvik Rao Vaddi, une étoile montante de la prochaine génération.

Le dimanche 12 octobre 2025

de 18h00 à 19h30

payant tarif enfant : 10 EUR

tarif réduit : 20 EUR

plein tarif : 25 EUR Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

