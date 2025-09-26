Sangitananda en concert Espace Thalica Peyrehorade

Sangitananda en concert Espace Thalica Peyrehorade vendredi 26 septembre 2025.

Sangitananda en concert

Espace Thalica 30 rue Lembarry Peyrehorade Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Plongez dans l’univers de Sangitananda, guitariste flamenco world, qui tisse des ponts entre tradition et modernité. Sa musique, à la fois profonde et lumineuse, mêle l’intensité du flamenco, les sonorités des musiques du monde et la liberté de l’improvisation.

Plongez dans l’univers de Sangitananda, guitariste flamenco world, qui tisse des ponts entre tradition et modernité. Sa musique, à la fois profonde et lumineuse, mêle l’intensité du flamenco, les sonorités des musiques du monde et la liberté de l’improvisation. Un concert intimiste et puissant, où chaque note devient une invitation au voyage intérieur et à la rencontre de l’autre. Tarif plein 15€. Adhérents 12€. Places limitées. Inscription obligatoire. .

Espace Thalica 30 rue Lembarry Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 43 21 92 association.thalica@gmail.com

English : Sangitananda en concert

Immerse yourself in the world of Sangitananda, a flamenco world guitarist who builds bridges between tradition and modernity. His music, at once profound and luminous, blends the intensity of flamenco, the sounds of world music and the freedom of improvisation.

German : Sangitananda en concert

Tauchen Sie ein in die Welt des Flamenco-Weltgitarristen Sangitananda, der Brücken zwischen Tradition und Moderne baut. Seine Musik ist tiefgründig und hell zugleich und verbindet die Intensität des Flamenco mit den Klängen der Weltmusik und der Freiheit der Improvisation.

Italiano :

Immergetevi nel mondo di Sangitananda, un chitarrista di flamenco mondiale che getta ponti tra tradizione e modernità. La sua musica, profonda e luminosa al tempo stesso, fonde l’intensità del flamenco, i suoni della world music e la libertà dell’improvvisazione.

Espanol : Sangitananda en concert

Sumérjase en el universo de Sangitananda, guitarrista flamenco mundial que tiende puentes entre tradición y modernidad. Su música, a la vez profunda y luminosa, mezcla la intensidad del flamenco, los sonidos de las músicas del mundo y la libertad de la improvisación.

L’événement Sangitananda en concert Peyrehorade a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans