Informations pratiques

Beauvais-sur-Matha

Sanglier à la Broche

Bois de la Chape Beauvais-sur-Matha Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Rendez vous annuel du fameux sanglier à la Broche préparé et cuisiné par les chasseurs de Beauvais sur Matha.

.

Bois de la Chape Beauvais-sur-Matha 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 56 78 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Sanglier à la Broche Beauvais-sur-Matha a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge