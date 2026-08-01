AGENDA · Beauvais-sur-Matha
Sanglier à la Broche Beauvais-sur-Matha
samedi 22 août 2026 · Beauvais-sur-Matha
Informations pratiques
Beauvais-sur-Matha
Sanglier à la Broche
Bois de la Chape Beauvais-sur-Matha Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Rendez vous annuel du fameux sanglier à la Broche préparé et cuisiné par les chasseurs de Beauvais sur Matha.
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Bois de la Chape Beauvais-sur-Matha 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 56 78 86
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L’événement Sanglier à la Broche Beauvais-sur-Matha a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge