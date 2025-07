Sanglier à la broche Saint-Gor

Sanglier à la broche Saint-Gor samedi 5 juillet 2025.

Sanglier à la broche

Salle des Fêtes Saint-Gor Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 11:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Pour ce 1er week-end de Juillet, l’ACCA de Saint Gor vous invite autour d’un sanglier à la broche pour un délicieux moment convivial.

Au menu Tête de sanglier à la sauce gribiche, Sanglier à la broche et légumes, Fromage, Dessert, Vin et café compris.

Inscription avant le 1er Juillet.

Pour ce 1er week-end de Juillet, l’ACCA de Saint Gor vous invite autour d’un sanglier à la broche pour un délicieux moment convivial.

Au menu Tête de sanglier à la sauce gribiche, Sanglier à la broche et légumes, Fromage, Dessert, Vin et café compris.

Inscription avant le 1er Juillet. .

Salle des Fêtes Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 83 58 81

English : Sanglier à la broche

For the 1st weekend in July, the Saint Gor ACCA invites you to enjoy a delicious boar barbecue.

Menu: Boar’s head with gribiche sauce, Boar on the spit with vegetables, Cheese, Dessert, Wine and coffee included.

Registration by July 1.

German : Sanglier à la broche

An diesem ersten Juli-Wochenende lädt Sie die ACCA von Saint Gor zu einem Wildschwein am Spieß ein, um einen köstlichen, geselligen Moment zu erleben.

Auf der Speisekarte stehen: Wildschweinkopf mit Sauce Gribiche, Wildschwein am Spieß mit Gemüse, Käse, Dessert, Wein und Kaffee inklusive.

Anmeldung vor dem 1. Juli.

Italiano :

Per il 1° fine settimana di luglio, l’ACCA di San Gor vi invita a gustare un delizioso pasto a base di cinghiale allo spiedo.

Il menu prevede: Testa di cinghiale con salsa gribiche, Cinghiale allo spiedo e verdure, Formaggio, Dessert, Vino e caffè inclusi.

Si prega di iscriversi entro il 1° luglio.

Espanol : Sanglier à la broche

Para el 1er fin de semana de julio, el ACCA de Saint Gor le invita a disfrutar de una deliciosa comida de jabalí al espeto.

En el menú: Cabeza de jabalí con salsa gribiche, Jabalí al espeto y verduras, Queso, Postre, Vino y café incluidos.

Inscríbase antes del 1 de julio.

L’événement Sanglier à la broche Saint-Gor a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Landes d’Armagnac