Saint-Gor

Sanglier à la broche

Salle des Fêtes Saint-Gor Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’ACCA de Saint-Gor vous convie à une soirée gourmande et authentique durant laquelle vous savourerez un menu d’exception mettant à l’honneur les saveurs du terroir.

Réservations obligatoires, inscrivez-vous avant le 5 Mai 2026.

L’ACCA de Saint-Gor vous convie à une soirée gourmande et authentique durant laquelle vous savourerez un menu d’exception mettant à l’honneur les saveurs du terroir.

Au menu de cette soirée conviviale Tête de sanglier, sauce gribiche | Sanglier à la broche et sa sauce d’asperge | Tarte aux pommes | Café et vin compris.

Réservations obligatoires, inscrivez-vous avant le 5 Mai 2026. .

Salle des Fêtes Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 83 58 81

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English : Sanglier à la broche

The ACCA de Saint-Gor invites you to an authentic gourmet evening, during which you’ll savor an exceptional menu featuring local flavors.

Reservations required, register before May 5, 2026.

L’événement Sanglier à la broche Saint-Gor a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Landes d’Armagnac