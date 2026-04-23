Sanglier à la broche Saint-Gor
Sanglier à la broche Saint-Gor samedi 9 mai 2026.
Saint-Gor
Sanglier à la broche
Salle des Fêtes Saint-Gor Landes
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
L’ACCA de Saint-Gor vous convie à une soirée gourmande et authentique durant laquelle vous savourerez un menu d’exception mettant à l’honneur les saveurs du terroir.
Réservations obligatoires, inscrivez-vous avant le 5 Mai 2026.
L’ACCA de Saint-Gor vous convie à une soirée gourmande et authentique durant laquelle vous savourerez un menu d’exception mettant à l’honneur les saveurs du terroir.
Au menu de cette soirée conviviale Tête de sanglier, sauce gribiche | Sanglier à la broche et sa sauce d’asperge | Tarte aux pommes | Café et vin compris.
Réservations obligatoires, inscrivez-vous avant le 5 Mai 2026. .
Salle des Fêtes Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 83 58 81
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English : Sanglier à la broche
The ACCA de Saint-Gor invites you to an authentic gourmet evening, during which you’ll savor an exceptional menu featuring local flavors.
Reservations required, register before May 5, 2026.
L’événement Sanglier à la broche Saint-Gor a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Landes d’Armagnac
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