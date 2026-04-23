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Sanglier à la broche Saint-Gor

Sanglier à la broche Saint-Gor

Sanglier à la broche Saint-Gor samedi 9 mai 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 40120 Saint-Gor

Département : Landes

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 17 17 Tarif de base plein tarif

Saint-Gor

Sanglier à la broche

Salle des Fêtes Saint-Gor Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

L’ACCA de Saint-Gor vous convie à une soirée gourmande et authentique durant laquelle vous savourerez un menu d’exception mettant à l’honneur les saveurs du terroir.
Réservations obligatoires, inscrivez-vous avant le 5 Mai 2026.
L’ACCA de Saint-Gor vous convie à une soirée gourmande et authentique durant laquelle vous savourerez un menu d’exception mettant à l’honneur les saveurs du terroir.
Au menu de cette soirée conviviale Tête de sanglier, sauce gribiche | Sanglier à la broche et sa sauce d’asperge | Tarte aux pommes | Café et vin compris.
Réservations obligatoires, inscrivez-vous avant le 5 Mai 2026.   .

Salle des Fêtes Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 83 58 81 

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English : Sanglier à la broche

The ACCA de Saint-Gor invites you to an authentic gourmet evening, during which you’ll savor an exceptional menu featuring local flavors.
Reservations required, register before May 5, 2026.

L’événement Sanglier à la broche Saint-Gor a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Landes d’Armagnac

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