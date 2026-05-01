Sanglier à la broche Rue de la gare Saint-Julien-de-l’Escap
Sanglier à la broche Rue de la gare Saint-Julien-de-l’Escap dimanche 24 mai 2026.
Saint-Julien-de-l’Escap
Sanglier à la broche
Rue de la gare Dans la prairie Saint-Julien-de-l’Escap Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 12:30:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Repas champêtre dans la prairie de Saint-Julien-de-l’Escap.
.
Rue de la gare Dans la prairie Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 05 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Sanglier à la broche Saint-Julien-de-l’Escap a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge