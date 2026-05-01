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Sanglier à la broche Rue de la gare Saint-Julien-de-l’Escap

Sanglier à la broche Rue de la gare Saint-Julien-de-l’Escap dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Rue de la gare

Adresse : Dans la prairie

Ville : 17400 Saint-Julien-de-l'Escap

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : 25 25 25

Saint-Julien-de-l’Escap

Sanglier à la broche

Rue de la gare Dans la prairie Saint-Julien-de-l’Escap Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 12:30:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Repas champêtre dans la prairie de Saint-Julien-de-l’Escap.
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Rue de la gare Dans la prairie Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 05 42 

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English :

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L’événement Sanglier à la broche Saint-Julien-de-l’Escap a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge