Sanglier à la broche Sundhoffen

Rue d’Appenwihr Sundhoffen Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00
Venez passer un bon moment entre amis ou en famille grâce à cette soirée Sanglier à la broche !
L’A.S. Sundhoffen organise sa traditionnelle fête du sanglier. Au menu Sanglier à la broche avec garniture, dessert et café. Buvette et autre restauration sur place .
Rue d’Appenwihr Sundhoffen 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 52 77 sundhoffen.as@alsace.lgef.fr
English :
Come and have a great time with friends and family at this Wild Boar on the Spit evening!
