Sanglier à la broche Salle des fêtes Thonac

Sanglier à la broche

Salle des fêtes Allée des platanes Thonac Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

20h. Soirée dansante. Apéritif, tourain à l’ail, salade paysanne, sanglier à la broche, haricots couennes, fromages, pâtisseries. Places limitées. Sur Réservation. 25€ (adulte), 14€ (- 10 ans)

Envie de passer une soirée dansante sympa et autour d’un bon repas ?

Au menu

Apéritif

Tourain à l’ail

Salade paysanne

Sanglier à la broche et haricots/couennes

Fromages

Pâtisseries

Places limitées. réservation avant le 24/03 .

Salle des fêtes Allée des platanes Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 79 59 11

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English : Sanglier à la broche

20h. Evening of dancing. Aperitif, garlic tourain, country salad, wild boar on the spit, kidney beans, cheese, pastries. Limited seating. By reservation only. 25? (adults), 14? (under 10s)

L’événement Sanglier à la broche Thonac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère