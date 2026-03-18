Sanglier à la broche Salle des fêtes Thonac
Sanglier à la broche Salle des fêtes Thonac samedi 28 mars 2026.
Sanglier à la broche
Salle des fêtes Allée des platanes Thonac Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
20h. Soirée dansante. Apéritif, tourain à l’ail, salade paysanne, sanglier à la broche, haricots couennes, fromages, pâtisseries. Places limitées. Sur Réservation. 25€ (adulte), 14€ (- 10 ans)
Envie de passer une soirée dansante sympa et autour d’un bon repas ?
Au menu
Apéritif
Tourain à l’ail
Salade paysanne
Sanglier à la broche et haricots/couennes
Fromages
Pâtisseries
Places limitées. réservation avant le 24/03 .
Salle des fêtes Allée des platanes Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 79 59 11
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English : Sanglier à la broche
20h. Evening of dancing. Aperitif, garlic tourain, country salad, wild boar on the spit, kidney beans, cheese, pastries. Limited seating. By reservation only. 25? (adults), 14? (under 10s)
L’événement Sanglier à la broche Thonac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère