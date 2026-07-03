AGENDA · Triembach-au-Val
Sanglier à la broche Triembach-au-Val
samedi 1 août 2026 · Triembach-au-Val
Informations pratiques
Triembach-au-Val
Sanglier à la broche
rue du Giessen Triembach-au-Val Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Passez une agréable soirée estivale avec la sanglier à la broche accompagné de son jus. Egalement flageolets et pommes de terre sautées, fromage et dessert. .
rue du Giessen Triembach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 01 75 68 assodecouvrire@gmail.com
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English :
L’événement Sanglier à la broche Triembach-au-Val a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé