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AGENDA · Triembach-au-Val

Sanglier à la broche Triembach-au-Val

samedi 1 août 2026 · Triembach-au-Val

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
rue du Giessen
Ville
67220 Triembach-au-Val
Département
Bas-Rhin
Tarif

Triembach-au-Val

Sanglier à la broche

rue du Giessen Triembach-au-Val Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Passez une agréable soirée estivale avec la sanglier à la broche accompagné de son jus. Egalement flageolets et pommes de terre sautées, fromage et dessert.   .

rue du Giessen Triembach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 01 75 68  assodecouvrire@gmail.com

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English :

L’événement Sanglier à la broche Triembach-au-Val a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé