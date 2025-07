SANGRIS + PLANÈTE BOUM BOUM + JOEY GLUTEN + FUCK LEECHES Tours

SANGRIS + PLANÈTE BOUM BOUM + JOEY GLUTEN + FUCK LEECHES Tours samedi 27 septembre 2025.

SANGRIS + PLANÈTE BOUM BOUM + JOEY GLUTEN + FUCK LEECHES

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27 23:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Après une première édition début 2025 avec Roland Cristal, les soirées What The Teuf sont de retour au Bateau pour réinventer la night électro, queer, punk, militance et joie.

Une soirée pour danser, exister, revendiquer, s’aimer librement, dans une teuf enragée et libératrice…

Après une première édition début 2025 avec Roland Cristal, les soirées What The Teuf sont de retour au Bateau pour réinventer la night électro, queer, punk, militance et joie.

Une explosion de sons et de luttes vous attendent sur le dancefloor de la coop :

Sangris

Joey Gluten (doom festif)

Planète Boum Boum (eurodance de manif)

Fuck Leeches (funk metal)

Une soirée pour danser, exister, revendiquer, s’aimer librement, dans une teuf enragée et libératrice, où les corps vibrent et les voix comptent. Come on, viens faire tanguer tes paillettes, ça s’annonce bien zinzin ! ???? .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

After a first edition in early 2025 with Roland Cristal, the What The Teuf evenings are back at Le Bateau to reinvent the night: electro, queer, punk, militancy and joy.

An evening to dance, to exist, to claim, to love freely, in a raging and liberating teuf…

German :

Nach einer ersten Ausgabe Anfang 2025 mit Roland Cristal sind die What The Teuf-Abende wieder im Le Bateau, um die Nacht neu zu erfinden: Elektro, Queer, Punk, Militanz und Freude.

Ein Abend, um zu tanzen, zu existieren, zu fordern, sich frei zu lieben, in einem wütenden und befreienden Teuf…

Italiano :

Dopo una prima edizione all’inizio del 2025 con Roland Cristal, le serate What The Teuf tornano a Le Bateau per reinventare la notte: electro, queer, punk, militanza e gioia.

Una serata per ballare, esistere, rivendicare, amare liberamente, in una festa furiosa e liberatoria…

Espanol :

Tras una primera edición a principios de 2025 con Roland Cristal, las veladas What The Teuf vuelven a Le Bateau para reinventar la noche: electro, queer, punk, militancia y alegría.

Una noche para bailar, existir, reivindicar, amar libremente, en una fiesta rabiosa y liberadora…

L’événement SANGRIS + PLANÈTE BOUM BOUM + JOEY GLUTEN + FUCK LEECHES Tours a été mis à jour le 2025-07-26 par ADT 37