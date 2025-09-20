Sanké – Compagnie Sanké Villeparisis La Roche-sur-Yon
Gratuit – Tout public
Place François Mitterrand, 77270 Villeparisis
Fruit d’une collaboration entre trois hommes et trois femmes originaires de Guinée et
d’Amérique Latine, Sanké propose un cirque métissé, au son de la kora, des percussions et des musiques électro. Au croisement des techniques traditionnelles et contemporaines, les six artistes partagent leurs singularités à travers une multiplicité de tableaux chorégraphiques pour repenser les frontières et sublimer les différences. Pyramides, portés et pas de danses, les corps s’élèvent, tombent et se relèvent pour mieux vibrer à l’unisson : puissant !
Idée originale : Lola María Guy, Almamy Bangoura, Sekou Soumah. Ecriture acrobatique : Robin Socasau Mise en scène : Robin Socasau, Lola María Guy. Distribution : Lola María Guy, Sekou Soumah, Almamy Bangoura, Lina Ramirez, Constanza Nazal ou Lucia Brusadin Jaime en alternance, Juan David Barreto. Regard chorégraphique : Mamé Diarra
Partenaire: Centre culturel Jacques Prévert, Villeparisis
©Eduardo B