Sanké – Compagnie Sanké Villeparisis La Roche-sur-Yon

Sanké – Compagnie Sanké Samedi 20 septembre, 15h50 Villeparisis Vendée

Gratuit – Tout public

Samedi 20 septembre, 15h50

Place François Mitterrand, 77270 Villeparisis

1h – gratuit, tout public

Fruit d’une collaboration entre trois hommes et trois femmes originaires de Guinée et

d’Amérique Latine, Sanké propose un cirque métissé, au son de la kora, des percussions et des musiques électro. Au croisement des techniques traditionnelles et contemporaines, les six artistes partagent leurs singularités à travers une multiplicité de tableaux chorégraphiques pour repenser les frontières et sublimer les différences. Pyramides, portés et pas de danses, les corps s’élèvent, tombent et se relèvent pour mieux vibrer à l’unisson : puissant !

Idée originale : Lola María Guy, Almamy Bangoura, Sekou Soumah. Ecriture acrobatique : Robin Socasau Mise en scène : Robin Socasau, Lola María Guy. Distribution : Lola María Guy, Sekou Soumah, Almamy Bangoura, Lina Ramirez, Constanza Nazal ou Lucia Brusadin Jaime en alternance, Juan David Barreto. Regard chorégraphique : Mamé Diarra

Partenaire: Centre culturel Jacques Prévert, Villeparisis

Villeparisis Place françois mitterrand

©Eduardo B