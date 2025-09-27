Sanké Festival Mosaïque Cramoisy

Spectacle | Danse et cirque

Compagnie Sanké Lola María Guy

Sanké signi­fie Racines en langue Sous­sou… Six artistes venus de Guinée, du Chili, de Colom­bie et du Guate­mala nous embarquent dans un tour­billon de portés, de danses et d’acro­ba­ties.

Ils tombent, se relèvent, s’élèvent ensemble. Une éner­gie folle, une poésie qui touche, et une envie conta­gieuse de faire tomber les fron­tières.

Ici, nous culti­vons notre soli­da­rité?!

Rue du Pont Cramoisy 60660 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Dance and circus

Compagnie Sanké ? Lola María Guy

Sanké means « roots » in the Soussou language? Six artists from Guinea, Chile, Colombia and Guatemala take us on a whirlwind of lifts, dances and acrobatics.

German :

Aufführung | Tanz und Zirkus

Compagnie Sanké ? Lola María Guy

Sanké bedeutet « Wurzeln » in der Sprache Soussou? Sechs Künstler aus Guinea, Chile, Kolumbien und Guatemala nehmen uns mit in einen Strudel aus Hebefiguren, Tänzen und Akrobatik.

Italiano :

Spettacolo | Danza e circo

Compagnie Sanké ? Lola María Guy

Sanké significa « radici » nella lingua Soussou? Sei artisti provenienti da Guinea, Cile, Colombia e Guatemala ci accompagnano in un vorticoso tour di sollevamenti, danze e acrobazie.

Espanol :

Espectáculo | Danza y circo

Compagnie Sanké ? Lola María Guy

Sanké significa « raíces » en lengua soussou? Seis artistas de Guinea, Chile, Colombia y Guatemala nos llevan en un viaje relámpago de elevaciones, bailes y acrobacias.

