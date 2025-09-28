Sanké Festival Mosaïque Saint-Vaast-lès-Mello
Sanké Festival Mosaïque Saint-Vaast-lès-Mello dimanche 28 septembre 2025.
Sanké Festival Mosaïque
À la sortie de la ville direction Mello Saint-Vaast-lès-Mello Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28 15:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Spectacle | Danse et cirque
Compagnie Sanké Lola María Guy
Sanké signifie Racines en langue Soussou… Six artistes venus de Guinée, du Chili, de Colombie et du Guatemala nous embarquent dans un tourbillon de portés, de danses et d’acrobaties.
Gratuit
Spectacle | Danse et cirque
Compagnie Sanké Lola María Guy
Sanké signifie Racines en langue Soussou… Six artistes venus de Guinée, du Chili, de Colombie et du Guatemala nous embarquent dans un tourbillon de portés, de danses et d’acrobaties.
Ils tombent, se relèvent, s’élèvent ensemble. Une énergie folle, une poésie qui touche, et une envie contagieuse de faire tomber les frontières.
Ici, nous cultivons notre solidarité?!
Gratuit 0 .
À la sortie de la ville direction Mello Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Dance and circus
Compagnie Sanké ? Lola María Guy
Sanké means « roots » in the Soussou language? Six artists from Guinea, Chile, Colombia and Guatemala take us on a whirlwind of lifts, dances and acrobatics.
Free
German :
Aufführung | Tanz und Zirkus
Compagnie Sanké ? Lola María Guy
Sanké bedeutet « Wurzeln » in der Sprache Soussou? Sechs Künstler aus Guinea, Chile, Kolumbien und Guatemala nehmen uns mit in einen Strudel aus Hebefiguren, Tänzen und Akrobatik.
Kostenlos
Italiano :
Spettacolo | Danza e circo
Compagnie Sanké ? Lola María Guy
Sanké significa « radici » nella lingua Soussou? Sei artisti provenienti da Guinea, Cile, Colombia e Guatemala ci accompagnano in un vorticoso tour di sollevamenti, danze e acrobazie.
Gratuito
Espanol :
Espectáculo | Danza y circo
Compañía Sanké ? Lola María Guy
Sanké significa « raíces » en lengua soussou? Seis artistas de Guinea, Chile, Colombia y Guatemala nos llevan en un viaje relámpago de elevaciones, bailes y acrobacias.
Gratis
L’événement Sanké Festival Mosaïque Saint-Vaast-lès-Mello a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme