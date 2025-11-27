Sanofi Ambarès – Découverte de l’usine de production pour les étudiants de l’ENSMAC Sanofi Ambarès Ambarès-et-Lagrave

Sanofi Ambarès – Découverte de l’usine de production pour les étudiants de l’ENSMAC Jeudi 27 novembre, 14h00 Sanofi Ambarès Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T14:00:00+01:00 – 2025-11-27T16:30:00+01:00

Visite et découverte de nos activités pour les étudiants de l’ENSMAC Bordeaux : présentation du site en salle de conférence puis visite de l’usine.

Sanofi Ambarès 1 rue de la Vierge Ambarès Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

JL Peyromaure