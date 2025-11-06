Sanofi Lyon Gerland fait découvrir des installations de Bioproduction Sanofi Lyon Gerland Lyon

Début : 2025-11-06T14:00:00+01:00 – 2025-11-06T16:00:00+01:00

Lors de cette visite, les élèves de biochimie / génie biologique de La Martinière Duchère pourront découvrir les activités de notre entreprise et découvrir notamment nos 2 plateformes de bioproduction d’anticorps polyclonaux et monoclonaux

Sanofi Lyon Gerland 23 BOULEVARD CHAMBAUD DE LA BRUYERE, 69007 LYON Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Le site de bioproduction de Sanofi Lyon Gerland est spécialisé en immunologie. Le site regroupe plus de 370 collaborateurs travaillant sur deux plateformes technologiques de production de pointe.

