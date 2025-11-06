Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sanofi Lyon Gerland fait découvrir des installations de Bioproduction Sanofi Lyon Gerland Lyon jeudi 6 novembre 2025.

Sanofi Lyon Gerland fait découvrir des installations de Bioproduction Jeudi 6 novembre, 14h00 Sanofi Lyon Gerland Métropole de Lyon

Lors de cette visite, les élèves de biochimie / génie biologique de La Martinière Duchère pourront découvrir les activités de notre entreprise et découvrir notamment nos 2 plateformes de bioproduction d’anticorps polyclonaux et monoclonaux

Sanofi Lyon Gerland 23 BOULEVARD CHAMBAUD DE LA BRUYERE, 69007 LYON Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Le site de bioproduction de Sanofi Lyon Gerland est spécialisé en immunologie. Le site regroupe plus de 370 collaborateurs travaillant sur deux plateformes technologiques de production de pointe.

