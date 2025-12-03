Sanofi Lyon Gerland fait découvrir sa Bioproduction Sanofi Lyon Gerland Lyon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

mercredi 3 décembre 2025.

Mercredi 3 décembre, 09h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-03T09:00:00+01:00 – 2025-12-03T11:30:00+01:00
Fin : 2025-12-03T09:00:00+01:00 – 2025-12-03T11:30:00+01:00

Lors de cette visite, les étudiants de la majeure Sciences du Vivant Biotechnologie de CPE Lyon pourront découvrir les activités de notre entreprise et découvrir notamment nos 2 plateformes de bioproduction d’anticorps polyclonaux et monoclonaux

Sanofi Lyon Gerland 23 BOULEVARD CHAMBAUD DE LA BRUYERE, 69007 LYON Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Le site de bioproduction de Sanofi Lyon Gerland est spécialisé en immunologie. Le site regroupe plus de 370 collaborateurs travaillant sur deux plateformes technologiques de production de pointe.

F.MALOT