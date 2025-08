Sânon en fête xures Parroy

Que vous soyez sportif, bon vivant, seul ou en famille, curieux de découvrir ce qui se passe sur notre territoire, vous trouverez toujours une bonne raison de venir à Sânon en fête ! SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2025 de 14h30 à 20h00¿¿Parroy et Xures

Au programme des artisans locaux, des expositions, des randos (à pieds, en vélo), du kayak, des balades en bateau, de nombreuses animations pour les enfants, des démonstrations de danse, de la musique, un concert électrifié avec des vélos générateurs… Buvette et restauration sur place. Gratuit.Tout public

xures parroy Parroy 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 05 64

English :

Whether you’re a sportsman, a bon vivant, alone or with your family, curious to discover what’s going on in our region, you’ll always find a good reason to come to « Sânon en fête »! SATURDAY, SEPTEMBER 20, 2025 from 2.30 pm to 8.00 pm¿¿Parroy and Xures

On the program: local artisans, exhibitions, hikes (on foot, by bike), kayaking, boat rides, lots of entertainment for children, dance demonstrations, music, an electrified concert with generator bikes… Refreshments and catering on site. Free admission.

German :

Ob Sie nun Sportler, Lebemann, allein oder mit der Familie sind, neugierig auf das, was in unserem Gebiet passiert, Sie werden immer einen guten Grund finden, zu « Sânon en fête » zu kommen! SAMSTAG, 20. SEPTEMBER 2025 von 14.30 bis 20.00 Uhr¿¿Parroy und Xures

Auf dem Programm stehen: lokale Handwerker, Ausstellungen, Wanderungen (zu Fuß, mit dem Fahrrad), Kajak- und Bootsfahrten, zahlreiche Animationen für Kinder, Tanzvorführungen, Musik, ein elektrifiziertes Konzert mit generatorbetriebenen Fahrrädern… Getränke und Speisen vor Ort. Kostenlos.

Italiano :

Che siate appassionati di sport, bon vivant, soli o in famiglia, o semplicemente curiosi di scoprire cosa succede nella nostra regione, c’è sempre un buon motivo per venire a « Sânon en fête »! SABATO 20 SETTEMBRE 2025 dalle 14:30 alle 20:00¿¿Parroy e Xures

In programma: artigiani locali, mostre, escursioni (a piedi o in bicicletta), kayak, gite in barca, tante animazioni per i bambini, dimostrazioni di danza, musica, un concerto elettrificato con biciclette a motore… Ristoro e cibo in loco. Ingresso libero.

Espanol :

Ya sea aficionado al deporte, bon vivant, solo o en familia, o simplemente curioso por saber qué se cuece en nuestra región, ¡siempre hay un buen motivo para venir a « Sânon en fête »! SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 de 14:30 a 20:00¿¿Parroy y Xures

En el programa: artesanos locales, exposiciones, excursiones (a pie o en bicicleta), kayak, paseos en barco, muchas animaciones para los niños, demostraciones de baile, música, un concierto electrificado con bicicletas generadoras… Refrescos y comida in situ. Entrada gratuita.

