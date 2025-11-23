Sans Contrefaçon / Nuit French Pop SUPERSONIC Paris

SANS CONTREFAÇON

Avis aux amoureux.euses de la chanson française

Danser sur les pépites françaises des années 80 à 90, vous en rêvez ? Le Supersonic réalise ce souhait avec la nuit « Sans contrefaçon »

Live Tribute à 1h par Les Michel Druckers

DJ set French Pop de L’Affreux Jojo et Alex Croq Mac

Si tu aimes: Niagara, Indochine, Etienne Daho, Les Rita Mitsouko, France Gall, Alain Bashung, Michel Polnareff, Celine Dion, Jean Jacques Goldman, Serge Gainsbourg, Lio, Christophe, Françoise Hardy, Brigitte Bardot, Michel Berger, Jacques Dutronc, Mylene Farmer, Taxi Girl, Elli & Jacno, Axel Bauer, Laurent Voulzy, Alain Souchon…

Pour t’ambiancer dès maintenant : https://spoti.fi/3CUaGIg

———————————

Entrée à 10 euros de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le samedi 22 novembre 2025

de 23h00 à 06h00

payant

10 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6Y1JzoaDU https://fb.me/e/6Y1JzoaDU