Sans faire de bruit – Cie Nachepa, salle des fêtes de Dun, Dun

Sans faire de bruit – Cie Nachepa Vendredi 3 avril, 20h30 salle des fêtes de Dun Ariège

Tarif Orange de 7€ à 15€

Début : 2026-04-03T20:30:00+02:00 – 2026-04-03T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-03T20:30:00+02:00 – 2026-04-03T21:30:00+02:00

Seule en scène, une comédienne donne corps aux chuchotements, aux rires, aux larmes, à la colère, à l’amour de toute une famille. Inspirée par sa propre histoire, Louve Reiniche-Larroche signe une première création lumineuse sur l’impact du handicap.

salle des fêtes de Dun dun Dun 09600 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/sans-faire-de-bruit/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Théâtre théâtre

Photo Fred Mauviel