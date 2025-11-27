Sans faire de bruit – Cie Nachepa Louve Reiniche-Larroche et Tal Reuveny Maison des arts, Pessac Pessac

Sans faire de bruit – Cie Nachepa

Louve Reiniche-Larroche et Tal Reuveny Jeudi 27 novembre, 19h00 Maison des arts, Pessac Gironde

gratuit pour les étudiant·e·s et le personnel de l’université

pour les personnes extérieures :

Tarifs : plein 12€ – réduit 8€ – Carte Jeune Bordeaux Métropole : 8€ – carte Manuf’ 10€ – carte Manuf’ réduit 6€ – infidèle 10€ – infidèle réduit 6€

Cie Nachepa

Louve Reiniche-Larroche et Tal Reuveny

La mère de Louve Reiniche-Larroche a subitement perdu l’ouïe en 2017. Inspiré par cet accident, et en réaction à lui, ce seule-en-scène, conçu avec Tal Reveuny, met le son au centre. Il est à la fois la partition initiale et la matière scénique de cette pièce au décor ouaté. Le récit, tissé de témoignages intimes enregistrés en amont, tente de cerner ce choc et sonder ses répercussions familiales. Traversée par les voix de ses proches, la comédienne leur donne corps par une remarquable synchronisation labiale. Grâce au prisme poétique de la scène, ce drame personnel devient alors une troublante expérience sensorielle et émotionnelle. Qui révèle, avec délicatesse, combien la bande-son de notre quotidien façonne notre identité et nos liens.

jeu. 27 novembre – 19h

60 min – à partir de 12 ans

Maison des Arts / Université Bordeaux Montaigne

Pessac

©Fred Mauviel