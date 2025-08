Sans faire de bruit Théâtre Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Début : 2026-03-11 20:00:00

fin : 2026-03-11 21:00:00

2026-03-11

Un théâtre documentaire subtil et d’une sensibilité hors pair, lauréat du

prix du Jury du festival Impatience 2024. À la manière d’une enquête intime, Louve Reiniche-Larroche a recueilli des témoignages concernant un mystérieux évènement la perte d’audition soudaine et déchirante de sa mère. Comment faire face à cette situation qui chamboule les repères, recompose les relations, donne un nouveau sens à la vie ? Dans une fresque sonore aux personnages invisibles, ce vécu traumatique prend forme peu à peu. Par un minutieux travail de synchronisation labiale, les membres de la famille prennent corps au fil d’enregistrements, retransmis sur scène par la comédienne, seule en scène. Un fauteuil roulant, un abat-jour, un guéridon, sont autant d’objets détournés qui donnent corps peu à peu à cette galerie de personnages. Stridences métalliques, amplifications, déformations, … le son est au centre du dispositif scénique pour évoquer son absence, sa nécessité et son essence. Le silence est froid. Le silence est mort. Le silence fait peur . Pour déjouer les angoisses, pour rompre la solitude, l’amour va peu à peu s’imposer, dans une atmosphère ouatée.

Public d’adultes et d’adolescents. .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

