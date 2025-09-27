Sans Famille par la Comédie Française Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Sans Famille par la Comédie Française Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence samedi 27 septembre 2025.

Sans Famille par la Comédie Française

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 14h30.

Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 14h30. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-05

La Comédie Française revient pour deux projections exceptionnelles au Ciné-palace, le samedi 27 septembre à 14h30 au Ciné-palace.Familles

Assistez à la retransmission (en différé) de « Sans famille » d’après le chef d’oeuvre d’Hector Malot.



Le Ciné-Palace à Saint-Rémy-de-Provence vous invite à (re)découvrir ce grand classique avec la Troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’académie de la Comédie-Française.

« Recueilli à sa naissance, Rémi est élevé dans l’amour par Mère Barberin. Mais, Père Barberin, endetté, décide de louer le garçon de huit ans à Vitalis, un artiste ambulant qui se révèlera être un tuteur bienveillant. C’est ainsi que Rémi intègre la petite troupe du saltimbanque avec le chien Capi et le singe Joli-Cœur. De ville en ville, Rémi devient un véritable artiste…



Mise en scène Léna Bréban Texte Hector Malot » .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 67 87 cinepalace13210@orange.fr

English :

The Comédie Française returns for two special screenings at the Ciné-palace on Saturday 27 September at 2.30 pm.

German :

Die Comédie Française kehrt für zwei außergewöhnliche Vorführungen ins Ciné-Palace zurück, am Samstag, den 27. September um 14:30 Uhr im Ciné-Palace.

Italiano :

La Comédie Française torna per due proiezioni d’eccezione al Ciné-palace, sabato 27 settembre alle 14.30.

Espanol :

La Comédie Française vuelve para dos proyecciones excepcionales en el Ciné-palace, el sábado 27 de septiembre a las 14:30 horas.

L’événement Sans Famille par la Comédie Française Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles