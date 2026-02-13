Sans filtre – UNADEV, Maison Folie Moulins, Lille

Sans filtre – UNADEV 29 avril – 31 mai Maison Folie Moulins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Le projet « Sans filtre » est le fruit d’une année d’ateliers avec les bénéficiaires déficient·es visuel·les de l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels).

Ces ateliers dirigés par le photographe Matthieu Aveaux, ont permis aux participant·es d’explorer la photographie, de développer leurs compétences et de s’exprimer à travers l’art visuel. De cette expérience sont nées plusieurs ensembles de créations individuelles, ainsi que plusieurs réalisations collectives. L’ensemble des clichés ont été réalisés avec des appareils photo argentiques.

> Des ateliers et des visites guidées seront proposés tout au long de l’exposition. Pour plus d’informations, contacter l’accueil de la maison Folie Moulins.

Dans le cadre du printemps de l’accessibilité organisé par la Ville de Lille, du 04 au 22 mai 2026.

Gratuit

Tout public

Du mercredi 29 avril au dimanche 31 mai

Ouverture du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h

Artistes-photographes : Hadjila Sad Saoud, Anaïs Sidhoum, Christelle Boulanger, Sabine Petit, Mary-Flore Spriet.

Le projet « Sans filtre » est le fruit d’une année d’ateliers avec les bénéficiaires déficient·e·s visuel·le·s de l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels). Il a été réalisé en partenariat avec L’Institut pour la Photographie, l’Association des Donneurs de voix (ADV), Kamerawork

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« type »: « email », « value »: « mfmoulins@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320950882 »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Découvrez l’exposition « Sans filtre » : une série de créations photo collectives et individuelles, nées d’une année d’ateliers avec des bénéficiaires déficient·e·s visuel·le·s de l’UNADEV.

Kamerawork