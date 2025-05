Sans issue – Ferme de Marie Grosrouvres, 29 juin 2025 16:00, Grosrouvres.

Sans issue Ferme de Marie 2 rue derrière l’église Grosrouvres Meurthe-et-Moselle

SANS ISSUE

Spectacle participatif Cie À demain j’espère Tout public 50 min

Bien décidée à surfer sur la vague du recrutement original, la Famille Pouplin propose ce jour de découvrir son projet d’escape game recrutatif. Les fonds manquent encore mais la motivation est là et toute la famille s’est mobilisée pour organiser cet événement. Ils en sont convaincus ce dispositif est gagnant-gagnant pour les employeur-ses le jeu type escape game est le moyen le plus fiable et le plus rapide pour cerner une personnalité et sélectionner un.e nouvel.le employé.e, pour les chômeur. se.s c’est la garantie d’être observé par un maximum de recruteur-ses.

Comme tout escape il a fallu choisir un univers fictionnel, cette fois ce sera le monde elfique, porteur de valeurs de courage et d’entraide.Tout public

Ferme de Marie 2 rue derrière l’église

Grosrouvres 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 73 02 86 44

English :

SANS ISSUE

Participatory show Cie À demain j?espère All audiences 50 min

Determined to ride the wave of original recruitment, the Pouplin family today invites you to discover their recruitment escape game project. Funds are still lacking, but the motivation is there, and the whole family has pulled together to organize this event. They are convinced that this is a win-win situation: for employers, the escape game is the quickest and most reliable way of identifying a personality and selecting a new employee, and for the unemployed, it’s a guarantee of being observed by as many recruiters as possible.

As with every escape, a fictional universe had to be chosen, and this time it’s the elven world, with its values of courage and mutual aid.

German :

SANS ISSUE OHNE AUSWEG

Mitmach-Show Cie À demain j’espère Für alle Altersgruppen 50 Min

Die Familie Pouplin ist fest entschlossen, auf der Welle der originellen Rekrutierungsmethoden zu reiten, und bietet heute die Möglichkeit, ihr Projekt, ein Escape Game mit Rekrutierungsmöglichkeiten, zu entdecken. Es fehlt noch an Geld, aber die Motivation ist da und die ganze Familie hat sich mobilisiert, um diese Veranstaltung zu organisieren. Sie sind überzeugt, dass es sich um eine Win-Win-Situation handelt: Für Arbeitgeber ist ein Escape Game das zuverlässigste und schnellste Mittel, um eine Persönlichkeit zu erkennen und einen neuen Mitarbeiter auszuwählen, und für Arbeitslose ist es die Garantie, von möglichst vielen Personalvermittlern beobachtet zu werden.

Diesmal ist es die Welt der Elfen, die Werte wie Mut und Hilfsbereitschaft vermittelt.

Italiano :

SANS ISSUE

Spettacolo partecipativo Cie À demain j?espère Tutti i pubblici 50 min

Decisa a cavalcare l’onda del reclutamento originale, la famiglia Pouplin invita oggi il pubblico a scoprire il suo progetto di escape game per il reclutamento. Mancano ancora i fondi, ma la motivazione c’è e tutta la famiglia si è unita per organizzare questo evento. Sono convinti che si tratti di una situazione vantaggiosa per tutti: per i datori di lavoro, il gioco di fuga è il modo più rapido e affidabile per individuare una personalità e selezionare un nuovo dipendente, mentre per i disoccupati garantisce di essere osservati dal maggior numero possibile di reclutatori.

Come per tutte le fughe, abbiamo dovuto scegliere un universo fittizio, e questa volta sarà il mondo degli elfi, con i suoi valori di coraggio e aiuto reciproco.

Espanol :

SANS ISSUE

Espectáculo participativo Cie À demain j’espère Todos los públicos 50 min

Decididos a subirse a la ola de la contratación original, la familia Pouplin invita hoy al público a descubrir su proyecto de juego de escape para la contratación. Todavía faltan fondos, pero la motivación está ahí y toda la familia se ha unido para organizar este evento. Están convencidos de que es una situación en la que todos ganan: para los empresarios, el juego de escape es la forma más rápida y fiable de identificar una personalidad y seleccionar a un nuevo empleado, y para los desempleados, les garantiza ser observados por el mayor número posible de reclutadores.

Como en todos los juegos de escape, tuvimos que elegir un universo ficticio, y esta vez será el mundo de los elfos, con sus valores de valentía y ayuda mutua.

