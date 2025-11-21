Sans Lactose – L’AMPERAGE Grenoble

Sans Lactose Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

OVASTAND PRÉSENTE : SANS LACTOSEUn duo fraternel qui depuis 2019 façonne une pop nostalgique aux échos de Columbine, McCartney et Fauve. Leurs textes sentimentaux etimagés vous emportent. Après des EP remarqués, leur premier album arrive à l’automne 2025, précédant une tournée qui culminera à l’Olympia !

L’AMPERAGE 163 COURS BERRIAT 38000 Grenoble 38