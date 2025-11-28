SANS LACTOSE – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

SANS LACTOSE Début : 2025-11-28 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : SANS LACTOSESans Lactose, deux frères qui depuis 2019 racontent le voyage de la jeunesse à l’âge adulte àtravers leur histoire et dans un univers mêlant pop nostalgique et refrains entêtants. S’ilsaiment citer Columbine, Paul McCartney, Christophe ou encore FAUVE, Joachim et Georgesne cessent d’explorer de nouveaux univers musicaux. Ils mêlent ensuite leur musique à destextes composés d'images nostalgiques et sentimentales, laissant ainsi libre cours àl’imagination de leur public pour se les approprier.Après plusieurs EP depuis 2021, ils préparent actuellement un premier album, prévu pourl’automne 2025 et dont plusieurs singles sortiront en amont.Côté live, après une première tournée en tête d’affiche à l’automne 2024 qui a affichécomplet à La Cigale à Paris, à Lyon et à Lille, ils seront à nouveau en salles et en tête d’affichedès l’automne 2025 et jusqu’à L’Olympia le 27 mars 2026.PMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31