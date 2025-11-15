SANS LACTOSE – LE SUCRE Lyon

SANS LACTOSE Début : 2025-11-15 à 19:30. Tarif : – euros.

Sans Lactose, deux frères qui depuis 2019 racontent le voyage de la jeunesse à l’âge adulte à travers leur histoire et dans un univers mêlant pop nostalgique et refrains entêtants. S’ils aiment citer Columbine, Paul McCartney, Christophe ou encore FAUVE, Joachim et Georges ne cessent d’explorer de nouveaux univers musicaux. Ils mêlent ensuite leur musique à des textes composés d’images nostalgiques et sentimentales, laissant ainsi libre cours à l’imagination de leur public pour se les approprier. Après plusieurs EP depuis 2021, ils préparent actuellement un premier album, prévu pour l’automne 2025 et dont plusieurs singles sortiront en amont. Côté live, après une première tournée en tête d’affiche à l’automne 2024 qui a affiché complet à La Cigale à Paris, à Lyon et à Lille, ils seront à nouveau en salles et en tête d’affiche dès l’automne 2025 et jusqu’à L’Olympia le 27 mars 2026.

LE SUCRE 50 QUAI RAMBAUD 69002 Lyon 69