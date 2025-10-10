Sans modération(s) Châteauroux

Sans modération(s)

À la lecture d’un article sur la modération de contenus, l’autrice castelroussine Azilys Tanneau est sidérée. Elle comprend que les contenus signalés par les utilisateurs, jugés choquants, violents ou inappropriés, ne sont pas traités par des algorithmes mais par des êtres humains.

Ce sujet fort, peu abordé, entre en collision avec ses questionnements sur l’avenir. Elle écrit alors Sans modération(s), soit la trajectoire d’Alexa, modératrice de contenus pour un grand réseau social dont le fondateur semble dépassé par le succès. Comment tenter d’expliquer qu’elle en arrive à cacher la nature de son travail à son nouveau compagnon et à virer elle-même dans une violence irrépressible ? Huis clos dans un bureau sous tension, enquête d’investigation, témoignages des collègues d’Alexa suite à son départ brutal, Sans modération(s) dénoue les rouages de cet univers où l’exposition aux pires images de notre monde déforme les contours de l’acceptable, sur les écrans comme dans le travail la nature humaine dans toute sa cruelle et magnifique complexité. 7 .

After reading an article on content moderation, Castelroussine author Azilys Tanneau was flabbergasted. She understands that content reported by users as shocking, violent or inappropriate is not processed by algorithms, but by human beings.

Als die Autorin Azilys Tanneau aus Castelroussine einen Artikel über die Moderation von Inhalten liest, ist sie verblüfft. Sie versteht, dass die von Nutzern gemeldeten Inhalte, die als anstößig, gewalttätig oder unangemessen gelten, nicht von Algorithmen, sondern von Menschen bearbeitet werden.

Dopo aver letto un articolo sulla moderazione dei contenuti, l’autrice di Castelroussine Azilys Tanneau è rimasta sbalordita. Si è resa conto che i contenuti segnalati dagli utenti come scioccanti, violenti o inappropriati non erano gestiti da algoritmi, ma da esseri umani.

Tras leer un artículo sobre moderación de contenidos, Azilys Tanneau, autora de Castelroussine, se quedó atónita. Se dio cuenta de que los contenidos marcados por los usuarios como chocantes, violentos o inapropiados no eran tratados por algoritmos, sino por seres humanos.

