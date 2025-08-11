SANS MODÉRATION(S) CIE LE GRAND CERF BLEU Route de Vendres Béziers

SANS MODÉRATION(S) CIE LE GRAND CERF BLEU

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Modératrice de contenus pour un géant des réseaux sociaux, Alexa fait face chaque jour à l’horreur brute images violentes, haine, pulsions humaines débridées. Dans l’open space sous tension, ses collègues s’accrochent tant bien que mal. Alexa, elle, cache la nature de son travail à son compagnon.

Tout public dès 13 ans

Lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte, un doute profond s’installe peut-on donner la vie en ayant vu de si près les recoins les plus sombres de l’humanité ? Jusqu’au jour où, à bout, elle prend son manager en otage et diffuse son geste en direct. Une journaliste mène l’enquête après ce fait divers, donnant voix aux témoins et à un système qui vacille.

Entre fiction et réalité, ce huis clos haletant lève le voile sur un métier méconnu, à la frontière du supportable, où filtrer le pire peut faire basculer dans la folie. Un théâtre coup de poing, contemporain et nécessaire.

Distribution

Texte Azilys Tanneau

Mise en scène Jean-Baptiste Tur

Avec Jean-Baptiste Tur, Clara Lambert, Côme Paillard, Louise Saillard Rezaire .

English :

As a content moderator for a social networking giant, Alexa faces raw horror every day: violent images, hatred, unbridled human impulses. In the tension-filled open space, her colleagues hang on as best they can. As for Alexa, she hides the nature of her work from her partner.

General public age 13 and up

German :

Als Moderatorin für einen Social-Networking-Giganten ist Alexa jeden Tag mit dem blanken Horror konfrontiert: gewalttätige Bilder, Hass und ungezügelte menschliche Triebe. In dem angespannten Großraumbüro halten ihre Kollegen so gut es geht zusammen. Alexa verheimlicht die Art ihrer Arbeit vor ihrem Partner.

Alle Zuschauer ab 13 Jahren

Italiano :

Come moderatrice di contenuti per un gigante dei social network, Alexa si confronta ogni giorno con l’orrore più crudo: immagini violente, odio, impulsi umani sfrenati. Nella tensione dell’open space, i suoi colleghi resistono come possono. Alexa nasconde al suo partner la natura del suo lavoro.

Adatto a tutti i tipi di pubblico, a partire dai 13 anni

Espanol :

Como moderadora de contenidos de un gigante de las redes sociales, Alexa se enfrenta cada día al horror crudo: imágenes violentas, odio, impulsos humanos desenfrenados. En el tenso espacio abierto, sus colegas aguantan como pueden. En cuanto a Alexa, oculta a su compañero la naturaleza de su trabajo.

Apta para todos los públicos a partir de 13 años

