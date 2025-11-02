Sans Réserve ARIA Chez la Cie Rouletabille Périgueux

Sans Réserve ARIA Chez la Cie Rouletabille Périgueux dimanche 2 novembre 2025.

Sans Réserve ARIA

Chez la Cie Rouletabille 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Aria, c’est une aventure immersive et poétique sur une planète imaginaire!

Un spectacle sonore et visuel qui combine des créations graphiques originales avec de la musique électronique jouée en direct. À travers cette odyssée spatiale unique, Jesse Lucas met en scène l’évolution du vivant et la diversité des espèces, invite les enfants à observer et questionner les écosystèmes qui les entourent

Dans le spectacle Aria, dont le nom signifie mélodie en italien, la musique de Jesse Lucas guide ce voyage, entre minimalisme pop et sonorités organiques. Pour rendre cette expérience véritablement immersive, Jesse Lucas utilise un moteur de jeu vidéo pour créer des visuels réactifs à la musique en temps réel. Des créatures fantastiques dansent au-dessus des nuages, des petites cellules se métamorphosent en fonction des notes et des sons produits en direct par le musicien et le public

dès 6ans .

Chez la Cie Rouletabille 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org

English : Sans Réserve ARIA

German : Sans Réserve ARIA

Italiano :

Espanol : Sans Réserve ARIA

L’événement Sans Réserve ARIA Périgueux a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Communal de Périgueux