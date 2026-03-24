Sans Réserve Festival HOORA Le Sans Réserve Périgueux
Sans Réserve Festival HOORA Le Sans Réserve Périgueux samedi 25 avril 2026.
Sans Réserve Festival HOORA
Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne
Tarif : – – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
[FESTIVAL HOORA] KEROUÉ + OKIS + DJVK + BENKÉ
Pour sa 3e édition, le festival Hoora déploie ses ailes jusqu’à Périgueux. En partenariat avec la SMAC de Corrèze, Des Lendemains qui Chantent, la fédération Hiéro à Limoges et Urban Culture à Guéret, le festival dédié aux cultures Hip-Hop rayonne désormais jusqu’en Dordogne ! .
Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
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English : Sans Réserve Festival HOORA
L’événement Sans Réserve Festival HOORA Périgueux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Communal de Périgueux