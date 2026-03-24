Sans Réserve Festival HOORA Le Sans Réserve Périgueux

Sans Réserve Festival HOORA

Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

[FESTIVAL HOORA] KEROUÉ + OKIS + DJVK + BENKÉ

Pour sa 3e édition, le festival Hoora déploie ses ailes jusqu’à Périgueux. En partenariat avec la SMAC de Corrèze, Des Lendemains qui Chantent, la fédération Hiéro à Limoges et Urban Culture à Guéret, le festival dédié aux cultures Hip-Hop rayonne désormais jusqu’en Dordogne ! .

Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : Sans Réserve Festival HOORA

L’événement Sans Réserve Festival HOORA Périgueux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Communal de Périgueux