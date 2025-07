Sans Réserve Festival « Isle etait une voie », concerts Espace de la liberté Franck Grandou à Trélissac à partir de16h00 Trélissac

Sans Réserve Festival « Isle etait une voie », concerts Espace de la liberté Franck Grandou à Trélissac à partir de16h00 Trélissac dimanche 7 septembre 2025.

Gratuit

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Le Sans Réserve et le Grand Périgueux vous proposent un rendez-vous artistique entièrement gratuit, le long de la voie verte entre Marsac sur l’Ile et Trélissac

Au programme escapade douce à vélo, découvertes musicales et réjouissances culinaires avec plusieurs producteurs locaux sur le parcours.

Ce festival permet à tous les aventuriers, sportifs ou amateurs de musique d’explorer de façon conviviale et ludique les bords de l’Isle, rivière qui façonne depuis toujours l’environnement des Périgourdins.

Petit-déjeuner offert à 9h 30

Restauration à partir de 12 h 30

Démarche 0 déchets sur cette journée

Vous pouvez nous rejoindre aux différents points d’étape tout au long de la journée

Port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans

16h Fanfare la Marmaille

16h30 C’est pas du vélo

17h30 Radio 2000

18h00 Laboratori

18h30 Radio 2000 .

Espace Frank Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

