Sans-Réserve [Inauguration Jour 1] St Graal + Treaks + Ouai Stéphane Sans réserve Périgueux

Sans-Réserve [Inauguration Jour 1] St Graal + Treaks + Ouai Stéphane

Sans réserve 192 route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

ENFIN ! 3 ans et demis après la fermeture du Sans Réserve, d’événements hors les murs, d’itinérance et d’adaptation, l’équipe de l’association réinvestie son lieu historique ! Et nous n’attendons plus que VOUS pour faire la fête comme il se doit tout le weekend ! Ensemble faisons vibrer ce nouveau l

ENFIN ! 3 ans et demis après la fermeture du Sans Réserve, d’événements hors les murs, d’itinérance et d’adaptation, l’équipe de l’association réinvestie son lieu historique ! Et nous n’attendons plus que VOUS pour faire la fête comme il se doit tout le weekend ! Ensemble faisons vibrer ce nouveau lieu de rires, de chaleur et de musique !

Alors save the date et rendez-vous les 3, 4 & 5 avril 2026 pour inaugurer ce nouvel écrin comme il se doit !

Concerts ST GRAAL (Pop Electro) + TREAKS (Punk) + OUAI STEPHANE (Electro)

> Vernissage de l’exposition MUES de Kristof Guez à 18h30

> Inauguration officielle avec nos partenaires à 19h

> Projection du film Sans Limite

> Représentation des Tambours du Périgord et d’Ailleurs

Concerts à partir de 20h30

Food trucks sur place (Al Mosaïc & Miumymiumy) .

Sans réserve 192 route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sans-Réserve [Inauguration Jour 1] St Graal + Treaks + Ouai Stéphane

FINALLY! 3 years and a half after the closure of Le Sans Réserve, the association’s team is reinvesting its historic venue! And all we’re waiting for is YOU to party like it should be all weekend long! Together, let’s rock this new l

L’événement Sans-Réserve [Inauguration Jour 1] St Graal + Treaks + Ouai Stéphane Périgueux a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Communal de Périgueux