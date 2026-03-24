Sans-Réserve [Inauguration Jour 2] Soirée groupes locaux + visites Sans réserve Périgueux

Sans-Réserve [Inauguration Jour 2] Soirée groupes locaux + visites

Sans réserve 192 route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

ENFIN ! 3 ans et demis après la fermeture du Sans Réserve, d’événements hors les murs, d’itinérance et d’adaptation, l’équipe de l’association réinvestit son lieu historique ! Et nous n’attendons plus que VOUS pour faire la fête comme il se doit tout le weekend ! Ensemble faisons vibrer ce nouveau l

Retrouvez dans cette soirée des projets qui n’ont pas foulé la scène du Sans Réserve depuis plus d’une décennie, autant que des jeunes projets locaux et régionaux accompagnés ces derniers mois. Un rendez-vous où tous les styles se mélangent avec pour lien la qualité des propositions artistiques et l’envie de vous réchauffer pour ce week-end

Alors save the date et rendez-vous les 3, 4 & 5 avril 2026 pour inaugurer ce nouvel écrin comme il se doit !

10h à 12h BEFORE VISITEZ LE SANS RÉSERVE AVEC DES ÉTUDIANT.E.S DE PÉRIGUEUX !

Concerts

> Alix DENAVIT / Folk (Dordogne)

> Antoine LACOMBE / Rap-Rock (Gironde)

> B-LOW / Musique électronique jazz (gironde)

> GALVA / Heavy Stoner Metal (Dordogne)

> Molly QUEEN / Indie Rock (Dordogne)

> SOX / fusion (Dordogne)

> Zombie Dog / Pop-Punk (Dordogne)

Food trucks sur place (Al Mosaïc & La Cygogne du Périgord) .

Sans réserve 192 route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : Sans-Réserve [Inauguration Jour 2] Soirée groupes locaux + visites

FINALLY! 3 years and a half after the closure of Le Sans Réserve, the association’s team is reinvesting its historic venue! And all we’re waiting for is YOU to party like it should be all weekend long! Together, let’s rock this new l

L’événement Sans-Réserve [Inauguration Jour 2] Soirée groupes locaux + visites Périgueux a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Communal de Périgueux