Sans-Réserve [Inauguration Jour 3] Court-Circuit Sans réserve Périgueux
Sans-Réserve [Inauguration Jour 3] Court-Circuit Sans réserve Périgueux dimanche 5 avril 2026.
Sans-Réserve [Inauguration Jour 3] Court-Circuit
Sans réserve 192 route d’Angoulême Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
COURT-CIRCUIT Ballade musicale en milieu amplifié au Sans Réserve
COURT-CIRCUIT Ballade musicale en milieu amplifié au Sans Réserve
Venez découvrir Le Sans Réserve comme vous ne l’aurez jamais vu à l’occasion d’une visite aux allures de ballade musicale fantasque. Tout au long de votre déambulation dans les espaces accessibles au public ainsi que dans les coulisses, vous assisterez à plusieurs interludes musicaux et artistiques
16h 18h Visites sur réservation des espaces du Sans Réserve
Réservation gratuite sur la billetterie en ligne du sans-réserve
18h30 19h15 au Club Concert de Meantimes / Instrumental Progressif
Artistes Anne-Claire Faurie, Édouard Philippe, Sylvain Loisel, Hamid Moumen, Joan P’Mbo, Thibault Pere, Ludo, l’équipe (bénévole & salariée) du Sans Réserve. .
Sans réserve 192 route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sans-Réserve [Inauguration Jour 3] Court-Circuit
COURT-CIRCUIT: Musical ballad in an amplified environment at Sans Réserve
L’événement Sans-Réserve [Inauguration Jour 3] Court-Circuit Périgueux a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Communal de Périgueux