Sans-Réserve [Inauguration Jour 3] Court-Circuit Sans réserve Périgueux

Sans-Réserve [Inauguration Jour 3] Court-Circuit

Sans réserve 192 route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

COURT-CIRCUIT Ballade musicale en milieu amplifié au Sans Réserve

COURT-CIRCUIT Ballade musicale en milieu amplifié au Sans Réserve

Venez découvrir Le Sans Réserve comme vous ne l’aurez jamais vu à l’occasion d’une visite aux allures de ballade musicale fantasque. Tout au long de votre déambulation dans les espaces accessibles au public ainsi que dans les coulisses, vous assisterez à plusieurs interludes musicaux et artistiques

16h 18h Visites sur réservation des espaces du Sans Réserve

Réservation gratuite sur la billetterie en ligne du sans-réserve

18h30 19h15 au Club Concert de Meantimes / Instrumental Progressif

Artistes Anne-Claire Faurie, Édouard Philippe, Sylvain Loisel, Hamid Moumen, Joan P’Mbo, Thibault Pere, Ludo, l’équipe (bénévole & salariée) du Sans Réserve. .

Sans réserve 192 route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : Sans-Réserve [Inauguration Jour 3] Court-Circuit

COURT-CIRCUIT: Musical ballad in an amplified environment at Sans Réserve

L’événement Sans-Réserve [Inauguration Jour 3] Court-Circuit Périgueux a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Communal de Périgueux