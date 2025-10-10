Sans Réserve Jam Session d’octobre aux studios Studio de la Filature Périgueux
Studio de la Filature 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne
Préparez-vous pour une grande session d’improvisation ouverte à tous les musicien.ne.s, débutant.e.s comme confirmé.e.s. Nos trois studios de répétition vous attendent pour que vous puissiez libérer votre créativité et explorer de nouvelles sonorités et faire des rencontres musicales inoubliables !
Bar sur place + auberge espagnole .
Studio de la Filature 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org
