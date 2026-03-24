Sans Réserve K.O.G Soundsystem + Don’Délé + DJ Doliprane Le Sans Réserve Périgueux

Sans Réserve K.O.G Soundsystem + Don’Délé + DJ Doliprane

Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

K.O.G Soundsystem (afrobeat fusion) arrivera en direct du Ghana pour retourner Le Sans Réserve aux côtés des périgourdins Don’délé (accompagnés par Le Rocksane à Bergerac) et Dj Doliprane pour une soirée afrofunk afrobeat qui nous permettra de faire tomber le fil d’avril du dicton de mamie !

Gratuit abonné. Réduit 12 euros. Prévente 14 euros. Sur place 18 euros.

Début 20h30. .

Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sans Réserve K.O.G Soundsystem + Don’Délé + DJ Doliprane

L’événement Sans Réserve K.O.G Soundsystem + Don’Délé + DJ Doliprane Périgueux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Communal de Périgueux