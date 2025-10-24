Sans Réserve // LESS + W!ZARD Théâtre Le Palace Périgueux

Sans Réserve // LESS + W!ZARD Théâtre Le Palace Périgueux vendredi 24 octobre 2025.

Sans Réserve // LESS + W!ZARD

Théâtre Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-24

2025-10-24

[Carte blanche au label À Tant Rêver du Roi]

Voilà maintenant une vingtaine d’année que le label indépendant A Tant Rêver Du Roi incarne la créativité d’une scène rock consciente de sa marginalité, sortant avec passion des disques salvateurs pour prouver qu’une autre musique est possible.

//LESS // Noise (Tours)

Trio noise-rock/post-punk formé en 2021 qui bouscule les codes avec une formation peu commune deux basses, une batterie. Le son de //LESS est massif, crasseux et va faire saigner vos tympans dans le bon sens du terme !

WIZARD // Post Punk Noise (Bordeaux)

Qui s’intéresse de près ou de loin à la scène post-punk-noise française a forcément déjà croisé la route de W!zard, trio bordelais qui laisse des traces indélébiles dans les mémoires dès lors qu’on s’est pris sa rage et son énergie débordante au visage. .

Théâtre Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org

