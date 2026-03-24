Sans Réserve Soundtrack to a coup d’état Place Francheville Périgueux
Sans Réserve Soundtrack to a coup d’état Place Francheville Périgueux mardi 21 avril 2026.
Sans Réserve Soundtrack to a coup d’état
Place Francheville Cinéma CGR Périgueux Dordogne
Tarif : – – 11.1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
PROJECTION DU FILM “ Soundtrack to a Coup d’État” de Johan Grimonprez
En 1961, la chanteuse Abbey Lincoln et le batteur Max Roach, militants des droits civiques et figures du jazz, interrompent une session du Conseil de sécurité de l’ONU pour protester contre l’assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo nouvellement indépendant. Dans ce pays en proie à la guerre civile, les sous-sols, riches en uranium, attisent les ingérences occidentales. L’ONU devient alors l’arène d’un bras de fer géopolitique majeur et Louis Armstrong, nommé “Ambassadeur du Jazz , est envoyé en mission au Congo par les États-Unis, pour détourner l’attention du coup d’État soutenu par la CIA… .
Place Francheville Cinéma CGR Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 892 68 85 88
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English : Sans Réserve Soundtrack to a coup d’état
L’événement Sans Réserve Soundtrack to a coup d’état Périgueux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Communal de Périgueux