TRISTAN LUCAS – ESPACE GERSON Lyon

TRISTAN LUCAS Début : 2026-03-12 à 20:30. Tarif : – euros.

S’asseoir 60 minutes avec Tristan Lucas, Et rigoler d’la vie tant qu’y en a.La vie est un putain de miracle. Alors pendant 60 minutes, Tristan prend le temps de se le rappeler, étape par étape, de décennie en décennie.En se posant des vraies questions : Est-ce que c’est pas vraiment nul un bébé humain ? Est-ce que ça vaut le coup de multiplier les pains si c’est pour mourir à 33 ans ? « Si t’as pas de Rolex à 50 ans, t’as raté ta vie » : Vraiment ? Est-ce pertinent de faire des blagues à un enterrement ? Devenir vieux, oui, mais pour faire quoi ? De bébé à humain à poussière… il peut s’en passer des choses. Allez, venez. On va rigoler d’la vie tant qu’y en a.Tristan Lucas a joué son spectacle « Français Content » dans plus de 15 pays différents. Vous avez écouté ses chroniques sur Nova et Rire et Chansons. Vous avez pu le voir aux côtés de Doully, Pierre-Emmanuel Barré, Thomas VDB… Ou en première partie de Verino et Mathieu Madenian.

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69