Sans tribu L’Étage / Le Liberté Rennes Mercredi 1 octobre, 20h00 De 6 à 12 €

Découvrez Pierre-Nicolas, un talent prometteur de la nouvelle génération de stand-up qui vous invite à plonger dans son univers.

Avec humour et authenticité ainsi qu’avec l’interaction du public, il partage l’histoire de son prénom ainsi que les défis qu’il a rencontrés face à la dyslexie. Dans un monde souvent rigide et normatif, il s’offre sans artifice, évoquant son parcours personnel et ses luttes avec une belle légèreté.

Êtes-vous prêts à rejoindre sa tribu ?

Avec le soutien de la Ville de Rennes.

Dans le cadre de la semaine locale du handicap

L’Étage est équipé de boucles à induction portatives (fonctionnement avec ou sans appareil auditif compatible). Réservations sur letage-rennes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-01T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-01T21:30:00.000+02:00

https://leliberte.fr/spectacles/sans-tribu/ https://billetterie.gosselico.fr/liberte/sans-tribu/

L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine