Sans un Dalmatien : Théâtre en famille salle Pierre Perret Saint-Sériès Dimanche 19 avril, 18h30 participation libre

Un spectacle à voir en famille

Sans un Dalmatien , c’est une histoire dont vous avez entendu parler, non ?

Avec le trio des gentils et le trio des méchants de la Compagnie Artemia Salina d’Aigues-Mortes.

Théâtre tout public, dès 6 ans. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-19T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-19T19:30:00.000+02:00

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http://www.saint-series.com

salle Pierre Perret rue du Bassin 34400 Saint-Sériès Saint-Sériès 34400 Hérault



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