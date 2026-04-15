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Sans un Dalmatien : Théâtre en famille salle Pierre Perret Saint-Sériès

Sans un Dalmatien : Théâtre en famille salle Pierre Perret Saint-Sériès

Sans un Dalmatien : Théâtre en famille salle Pierre Perret Saint-Sériès dimanche 19 avril 2026.

Lieu : salle Pierre Perret

Adresse : rue du Bassin 34400 Saint-Sériès

Ville : 34400 Saint-Sériès

Département : Hérault

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : participation libre

Sans un Dalmatien : Théâtre en famille salle Pierre Perret Saint-Sériès Dimanche 19 avril, 18h30 participation libre

Un spectacle à voir en famille

Sans un Dalmatien , c’est une histoire dont vous avez entendu parler, non ?
Avec le trio des gentils et le trio des méchants de la Compagnie Artemia Salina d’Aigues-Mortes.
Théâtre tout public, dès 6 ans. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-19T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-19T19:30:00.000+02:00

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 http://www.saint-series.com

salle Pierre Perret rue du Bassin 34400 Saint-Sériès Saint-Sériès 34400 Hérault


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