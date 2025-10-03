SANSEVERINO EN CONCERT Lunel

Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : 23 – 23 – 26 EUR

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

3 octobre 2025 20h30

Espace Georges Brassens

Tél 04 67 66 36 55

Email igcontact@orange.fr

Tarif de 23 € à 26 €

LES INTERNATIONALES DE LA GUITARE

Depuis plus de trente ans Sanseverino visite l’espace-temps musical en toute liberté, changeant à chaque album de style mais avec toujours son timbre et son écriture bien caractéristiques. Il atterrit ici à bord de son nouveau vaisseau Shuffle Enterprise vibrant au son d’un rock tribal teinté de blues, de lampes et d’écho à bande, revisitant, réinventant ses propres chansons. L’équipage est sommaire et sans électronique, batterie, contrebasse, sax et guitare, comme qui dirait à l’ancienne , mais pourtant bien actuel. Ça swing, ça percute, ça décolle… en un mot, ça shuffle ! Et qui sait si Mister Spock ne va pas débouler des étoiles…

Sur scène, Sanseverino se révèle une fois de plus comme un performer exceptionnel. Son énergie communicative et son amour du live font de chaque concert un véritable feu d’artifice de créativité . Un moment à vivre intensément pour les fans de son univers unique ! .

Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 66 36 55

English :

october 3, 2025 ? 8:30pm

Espace Georges Brassens

Tel: 04 67 66 36 55

Email igcontact@orange.fr

Price: from 23 ? to 26 ?

German :

3. Oktober 2025 ? 20.30 Uhr

Raum Georges Brassens

Tel.: 04 67 66 36 55

E-Mail: igcontact@orange.fr

Eintrittspreis: von 23 ? bis 26 ?

Italiano :

3 ottobre 2025 ? 20.30

Spazio Georges Brassens

Tel: 04 67 66 36 55

Email igcontact@orange.fr

Prezzo: da 23? a 26?

Espanol :

3 de octubre de 2025 ? 20.30 h

Espacio Georges Brassens

Tel: 04 67 66 36 55

Correo electrónico: igcontact@orange.fr

Precio: de 23? a 26?

