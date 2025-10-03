SANSEVERINO EN CONCERT Lunel
SANSEVERINO EN CONCERT Lunel vendredi 3 octobre 2025.
SANSEVERINO EN CONCERT
Avenue des Abrivados Lunel Hérault
Tarif : 23 – 23 – 26 EUR
3 octobre 2025 20h30
Espace Georges Brassens
Tél 04 67 66 36 55
Email igcontact@orange.fr
Tarif de 23 € à 26 €
Billetterie en ligne
LES INTERNATIONALES DE LA GUITARE
Depuis plus de trente ans Sanseverino visite l’espace-temps musical en toute liberté, changeant à chaque album de style mais avec toujours son timbre et son écriture bien caractéristiques. Il atterrit ici à bord de son nouveau vaisseau Shuffle Enterprise vibrant au son d’un rock tribal teinté de blues, de lampes et d’écho à bande, revisitant, réinventant ses propres chansons. L’équipage est sommaire et sans électronique, batterie, contrebasse, sax et guitare, comme qui dirait à l’ancienne , mais pourtant bien actuel. Ça swing, ça percute, ça décolle… en un mot, ça shuffle ! Et qui sait si Mister Spock ne va pas débouler des étoiles…
Sur scène, Sanseverino se révèle une fois de plus comme un performer exceptionnel. Son énergie communicative et son amour du live font de chaque concert un véritable feu d’artifice de créativité . Un moment à vivre intensément pour les fans de son univers unique ! .
Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 66 36 55
