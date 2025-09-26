Sanseverino & Lise Cabaret Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Sanseverino & Lise Cabaret

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Fruit d’une collaboration entre Sanseverino et l’auteure, compositrice, interprète Lise Cabaret, ce spectacle en trois actes offre un mélange harmonieux de performances solo et en bouquet final un duo original sur un répertoire poétique, drôle et engagé .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

