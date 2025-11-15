Sanseverino Shuffle Entreprise Espace René Lazare Targon

Sanseverino Shuffle Entreprise

Sanseverino Shuffle Entreprise Espace René Lazare Targon samedi 15 novembre 2025.

Sanseverino Shuffle Entreprise

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon Gironde

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Depuis plus de trente ans, Sanseverino visite l’espace temps musical en toute liberté, changeant de style, mais avec toujours son timbre et son écriture bien caractéristiques. Musicien touche à tout inclassable Stéphane Sanseverino à un pied dans le jazz manouche et le blues ! 3 musiciens l’accompagnent sur scène.
En 1ère partie, Sébastien Delage (pop chanson française) Sortie de l’album Turbostérone le 7 novembre.
Attention ouverture de la billetterie 1er octobre uniquement.   .

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 90 13  mairie.targon@wanadoo.fr

English : Sanseverino Shuffle Entreprise

German : Sanseverino Shuffle Entreprise

Italiano :

Espanol : Sanseverino Shuffle Entreprise

L’événement Sanseverino Shuffle Entreprise Targon a été mis à jour le 2025-09-16 par OT de l’Entre-deux-Mers