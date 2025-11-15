Sanseverino Shuffle Entreprise Espace René Lazare Targon
Espace René Lazare Allée d’Amour Targon Gironde
Depuis plus de trente ans, Sanseverino visite l’espace temps musical en toute liberté, changeant de style, mais avec toujours son timbre et son écriture bien caractéristiques. Musicien touche à tout inclassable Stéphane Sanseverino à un pied dans le jazz manouche et le blues ! 3 musiciens l’accompagnent sur scène.
En 1ère partie, Sébastien Delage (pop chanson française) Sortie de l’album Turbostérone le 7 novembre.
Attention ouverture de la billetterie 1er octobre uniquement. .
Espace René Lazare Allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 90 13 mairie.targon@wanadoo.fr
