Sanseverino Shuffle Entreprise Espace René Lazare Targon

Sanseverino Shuffle Entreprise

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon Gironde

2025-11-15

Depuis plus de trente ans, Sanseverino visite l’espace temps musical en toute liberté, changeant de style, mais avec toujours son timbre et son écriture bien caractéristiques. Musicien touche à tout inclassable Stéphane Sanseverino à un pied dans le jazz manouche et le blues ! 3 musiciens l’accompagnent sur scène.

En 1ère partie, Sébastien Delage (pop chanson française) Sortie de l’album Turbostérone le 7 novembre.

Attention ouverture de la billetterie 1er octobre uniquement. .

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 90 13 mairie.targon@wanadoo.fr

