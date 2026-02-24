Sanseverino Tout Seul Rue du Stade Plougonvelin

Sanseverino Tout Seul

Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Une tournée solo, c’est un peu un vieux rêve qu’on ose jamais démarrer. Moi, je l’ai démarrée il y a longtemps maintenant, folk, blues, swing et mes chansons, c’est ça que ça va donner !

Inspiré par la musique tzigane, le jazz manouche et les musiques électriques des années 40 et 50 de Django à Zappa, Sanseverino fait depuis vingt ans des propositions à la fois loufoques et virtuoses.

Passant avec aisance du swing manouche au rock et au blues, il couvre à travers ses albums des décennies de musique et d’influences, toujours avec virtuosité et justesse.

1ère partie Lise Cabaret

Lise Cabaret, c’est une voix singulière, des textes qui cognent et caressent, et une présence qui ne laisse pas indifférent. Chanteuse électrique à la plume sensible, elle navigue entre swing, folk urbaine et rock poétique. .

Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 00 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sanseverino Tout Seul

L’événement Sanseverino Tout Seul Plougonvelin a été mis à jour le 2026-02-24 par OT IROISE BRETAGNE