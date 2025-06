SANT JOAN – Eus 23 juin 2025 18:30

Pyrénées-Orientales

SANT JOAN Eus Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-23 18:30:00

fin : 2025-06-23

2025-06-23

C’est la Saint Jean à Eus!

18h30 arrivée de la flama au village

19h30 buvette et repas (15 euros non adhérent / 12 euros adhérent / 5 euros enfant) inscription obligatoire par SMS

Tombée de la nuit foc de la Sant Joan au terrain de pétanque

Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 72 15 74

English :

It’s Saint John’s Day in Eus!

6:30 pm arrival of the flama in the village

7:30 pm refreshment bar and meal (15 euros non-members / 12 euros members / 5 euros children) registration required by SMS

Nightfall Sant Joan jib at the pétanque field

German :

Es ist Johannistag in Eus!

18.30 Uhr Ankunft der Flama im Dorf

19.30 Uhr Imbiss und Essen (15 Euro für Nichtmitglieder / 12 Euro für Mitglieder / 5 Euro für Kinder) Anmeldung per SMS erforderlich

Anbruch der Nacht Sant Joan-Fokus auf dem Boulespielplatz

Italiano :

È il giorno di San Giovanni a Eus!

ore 18.30 arrivo della flama nel villaggio

ore 19.30 bar e pasto (15 euro non soci / 12 euro soci / 5 euro bambini) iscrizione obbligatoria via SMS

Al calar della sera fiocco di Sant Joan al campo di bocce

Espanol :

¡Es el día de San Juan en Eus!

18h30 llegada de la flama al pueblo

19h30 bar y comida (15 euros no socios / 12 euros socios / 5 euros niños) inscripción obligatoria por SMS

Anochecer Sant Joan jib en el terreno de petanca

