SANT JOAN Saint-Laurent-de-la-Salanque 23 juin 2025 19:00

Pyrénées-Orientales

SANT JOAN Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-23 19:00:00

fin : 2025-06-23

Date(s) :

2025-06-23

Venez fêter la célèbre Sant Joan!

.

Rue du Souvenir

Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

English :

Come and celebrate the famous Sant Joan!

German :

Feiern Sie den berühmten Sant Joan!

Italiano :

Venite a festeggiare il famoso Sant Joan!

Espanol :

¡Ven a celebrar el famoso Sant Joan!

L’événement SANT JOAN Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2025-06-17 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME