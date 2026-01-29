SANT JORDI 2026 Place de la Victoire Le Boulou

SANT JORDI 2026

SANT JORDI 2026 Place de la Victoire Le Boulou dimanche 19 avril 2026.

SANT JORDI 2026

Place de la Victoire . Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Dimanche 19 avril 2026
9h -12h Sant Jordi Roses, llibres, música
11h Castells
Centre ville
Organisé par Casal del Voló Escola de Català
  .

Place de la Victoire . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, April 19th, 2026
9am -12pm: Sant Jordi: Roses, llibres, música
11am: Castells
City center
Organized by Casal del Voló Escola de Català

L’événement SANT JORDI 2026 Le Boulou a été mis à jour le 2026-01-27 par CDT66