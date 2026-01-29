SANT JORDI 2026

Place de la Victoire . Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Dimanche 19 avril 2026

9h -12h Sant Jordi Roses, llibres, música

11h Castells

Centre ville

Organisé par Casal del Voló Escola de Català

Place de la Victoire . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Sunday, April 19th, 2026

9am -12pm: Sant Jordi: Roses, llibres, música

11am: Castells

City center

Organized by Casal del Voló Escola de Català

