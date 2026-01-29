SANT JORDI 2026 Place de la Victoire Le Boulou
SANT JORDI 2026 Place de la Victoire Le Boulou dimanche 19 avril 2026.
SANT JORDI 2026
Place de la Victoire . Le Boulou Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Dimanche 19 avril 2026
9h -12h Sant Jordi Roses, llibres, música
11h Castells
Centre ville
Organisé par Casal del Voló Escola de Català
Place de la Victoire . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Sunday, April 19th, 2026
9am -12pm: Sant Jordi: Roses, llibres, música
11am: Castells
City center
Organized by Casal del Voló Escola de Català
